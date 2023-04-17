Он никогда не изменится: экстрасенс Миронова рассказала, что ждет новую возлюбленную Башарова

Фото: Игорь Иванко / АГН Москва

Российский актер Марат Башаров впервые вышел в свет с новой избранницей, коллегой по цеху Анастасией Борисовой. Спутница артиста младше Башарова на 13 лет. И отношения пары могут вскоре выйти на новый уровень: недавно актер признался, что не прочь жениться на девушке. Учитывая негативный опыт прошлых браков артиста, «Вечерняя Москва» поинтересовалась, как долго артист сможет сдерживать свой бурный нрав.

Экстрасенс Дарья Миронова напомнила, что Башаров не раз поднимал руку на женщин, поэтому совсем не исключено, что и Борисову это тоже коснется.

— Мужчина, хоть раз поднявший руку на женщину, уже никогда не остановится, это вопрос времени, триггера и условий, при которых возникнут первые эмоциональные и семейные конфликты, — сказала Миронова.

Жестокое обращение с женщинами заложено в психофизиологию Башарова, пояснила экстрасенс. Скорее всего, такое поведение — результат детских травм.

— Все идет от родителей, которые при ребенке могли вести себя непозволительно. Также деспотичность родных могла стать источником зарождения таких поведенческих характеристик, — продолжила Миронова.

Экстрасенс отметила, что поведение мужчин, позволяющих себе поднять руку на женщину, никогда не меняется. Но в то же время, по словам Мироновой, такие одиозные личности являются очень страстными и пылкими любовниками, что и влечет к ним дам.

— Когда девушка выбирает себе такого мужчину, она должна понимать, что главой в их паре будет только он, ведь у него доминантная основа. И любые попытки изменить эту модель к добру не приведут. Так или иначе новая избранница непременно встанет на те же грабли, что и ее предшественницы, — это неизбежность. Но дамы, которые осознанно идут на отношения с таким тяжелохарактерным мужчиной, понимают и принимают все риски, которые могут подстерегать в этом браке, — подчеркнула эзотерик.

При этом пылкие мужчины вроде Башарова способны быть нежными, внимательными и чувствительными.

— Мощные перепады — это то, что отличает подобных людей. Речь идет о проявлении нежности, которая резко может перейти в жесткую агрессию. Все это признаки психоэмоционального отклонения, которые уже укрепились в характере, — отметила собеседница «ВМ».

Избавиться от этого навсегда невозможно, но с помощью гипноза можно приостановить агрессию на время. При этом лечить нужно не только ментальное здоровье, но и зависимость от спиртного, ведь такие люди, как правило, любят выпить, заключила Миронова.

Роман Башарова и Борисовой длится уже больше года. В прошлом году она посетила один из спектаклей своего избранника и в зрительном зале сидела рядом с первой супругой актера Елизаветой Круцко.

В браке с Башаровым Круцко родила ему дочь Амели. Супруги расстались из-за слухов об изменах Башарова. Позже артист женился на Екатерине Архаровой. Через полгода в семье произошел громкий скандал: будучи пьяным, актер избил супругу.

Третьей женой Башарова стала Елизавета Шевыркова, в 2016 году у них родился сын Марсель. Однако спустя три года пара развелась. История повторилась — артист снова стал поднимать руку на жену.