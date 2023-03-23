«Некротическая зависимость»: экстрасенс объяснила, почему вдова Грачевского ощущает его присутствие

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Вдова художественного руководителя «Ералаша» Бориса Грачевского Екатерина призналась, что она все время чувствует его присутствие в их общем доме. Женщине, по ее словам, слышатся шаги мужа и не покидает ощущение, что он находится рядом. Почему так может происходить, в беседе с «Вечерней Москвой» объяснила экстрасенс и медиум Дарья Миронова.

Она рассказала, что души застревают в физическом плане в тех случаях, когда у них с родными была близкая ментальная и духовная связь.

— Душа человека не уходит в иной мир еще по одной причине, когда смерть наступает внезапно и неестественным путем. А ведь коронавирус можно отнести к такой категории смертей. Душа не осознает, что его присутствию на земле наступил конец и вообще не готова к переходу, — отметила экстрасенс.

Фантомы этих людей, по мнению медиума, продолжают существовать между мирами, тревожа своих родных.

— Дома, где поселяются души, еще называют нехорошими квартирами — в точности как в булгаковском романе, — напомнила Миронова. — И в таких ситуациях вы можете ощущать запах вашего умершего родного, знакомые шаги и иные звуки, которые напоминают его присутствие.

Не позволяют душе человека продолжить путешествие в иные миры и сами родные, считает экстрасенс.

— Есть такое понятие, как некротическая зависимость. Она обусловлена тем, что человек не может отпустить умершего близкого, постоянно льет слезы по нему и не пытается понять, что такое поведение удерживает душу, — пояснила медиум.

Некротическая зависимость, по словам экстрасенса, опасна, поскольку итогом такой привязки может стать смерть того, кто страдает по умершему.

— Душа родного в итоге может вас самих забрать, поэтому нужно помочь близкому уйти в иной мир, — предупредила собеседница «ВМ».

Чтобы фантом Бориса Грачевского перестал пугать его вдову, ей нужно заказать сорокоуст за упокой супруга, посоветовала медиум.

— В один день в трех разных храмах нужно заказать сорокоуст. Делать это должен человек, который чаще всего сталкивается с душой Бориса Грачевского, а это как раз его супруга. В этот же день ей нужно посетить его могилу, попросить у него прощения за то, что удерживала его душу на земле своими слезами и мыслями, — объяснила Миронова.

Она порекомендовала вдове принести на могилу артиста чекушку водки, черный хлеб, который следует непременно просыпать сверху солью. Екатерине, как считает экстрасенс, нужно просить артиста, чтобы он оставил ее и отправился в свое последнее «путешествие».