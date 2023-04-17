«Уже через две недели»: как изменятся цены на кондиционеры в Москве

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Стоимость кондиционеров в столичном регионе за последние полтора года выросла в два раза. Сегодня купить инвентарную модель можно в среднем за 22–35 тысяч рублей. Об этом в беседе с корреспондентом «Вечерней Москвы» сообщил специалист по бытовой технике Валерий Метко.

По его словам, чтобы сэкономить, лучше всего приобретать кондиционеры в холодное время года, когда за окном не установились плюсовые температуры.

— Сейчас можно покупать, еще цены не начали особо расти, а вот уже через две недели начнется рост, — сказал Метко. — Любопытно то, что цены именно на кондиционеры в Москве за последние полтора года выросли в два раза. К примеру, цены на оборудование из категории климатической техники китайского производства раньше не превышали 10 тысяч рублей.

А сегодня ценники моделей из КНР, по словам спикера, не опускаются ниже 20 тысяч рублей, пояснил собеседник «ВМ».

— Сейчас средняя по столичному рынку цена — 22–36 тысяч рублей. Это касается инвентарных моделей кондиционеров японского производства, которые считаются самыми тихими и экономными при работе. Около 15–20 тысяч рублей придется также заплатить за установку климатической техники, — продолжил эксперт.

А вот стоимость кондиционеров премиального класса, по словам спикера, начинается от 60 тысяч рублей. При этом Метко убежден, что высокая наценка связана больше с таможенными пошлинами и логистическими сложностями, которые вынуждают поставщиков повышать стоимость на товар.

В то же время спикер отметил, что по более низким ценам можно найти соответствующую технику в интернет-магазинах, где некоторые модели кондиционеров не превышают 17 тысяч рублей.