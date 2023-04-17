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Таролог Алисия рассказала, стоит ли ожидать новую пандемию в ближайшие годы

Ирина Игнатенко
Общество
Таролог Алисия рассказала, стоит ли ожидать новую пандемию в ближайшие годы
Фото: Анна Темнышова / Вечерняя Москва

Эксперты в сфере здравоохранения активно готовятся к новой глобальной угрозе. Таролог Алисия рассказала, стоит ли ожидать новой пандемии в ближайшие годы.

Для ответа на вопрос эксперт сделала расклад на ближайшее десятилетие. Первой картой вышла Десятка Жезлов. Она говорит о всеобщем нервном истощении, упадке сил и общем ослаблении организма. Людям будет не хватать энергии, многие будут страдать от заболеваний нервной системы.

Следом последовал аркан таро Шестерка Кубков. Он говорит о том, что болезнь будет захватывать группами и семьями.

Последняя карта Четверка Мечей, по словам таролога, символизирует сильное напряжение. В мире может возникнуть новый недуг, который будет массово поражать людей.

По мнению Алисии, грядет новое испытание для человеческой цивилизации, передает Общественная служба новостей.

Аудитория онлайн-школ гадания таро и магии выросла за год почти в 20 раз. Такие данные исследования опубликовала крупная телекоммуникационная компания. «Вечерняя Москва» выясняла, с чем связан интерес россиян к магическим практикам.

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