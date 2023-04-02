«Становится немного легче»: почему у россиян резко вырос интерес к Таро и рунам
Сюжет:Эксклюзивы ВМ
Аудитория онлайн-школ гадания таро и магии выросла за год почти в 20 раз. Такие данные исследования опубликовала крупная телекоммуникационная компания. «Вечерняя Москва» выясняла, с чем связан интерес россиян к магическим практикам.
Авторы исследования отмечают, что посещаемость сайтов, обучающих мистическим технологиям, в январе–марте 2023 года выросла в 24 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
— Школы магии — давняя «кормушка» для предприимчивых, уверенных в себе любителей шальных денег, — объяснила эксперт по подбору персонала, владелица кадрового агентства Ирина Гуренкова. — Но этим «профессиональные» качества гуру ясновидцев, экстрасенсов и гадателей исчерпываются.
Гуренкова подчеркивает, что работу гуру нельзя назвать профессией. К тому же среди учебных учреждений в России, имеющих государственную аккредитацию (документ, подтверждающий качество образовательных услуг. — «ВМ»), нет ни одной школы «эзотерики».
— Серьезные кадровые агентства с этими «специалистами» не работают. Отдавая кровные рубли тарологам, вы не узнаете будущего, — добавила Гуренкова. — А обращаясь к таким педагогам, вы не научитесь ничему новому. Но пользу для себя все же можно найти. Раскладывание карт таро, изготовление амулетов, проведение красочных ритуалов становится своеобразной психотерапией. Прибегая к таким методам, человек осознает, что принял все меры, какие только мог, в сложившейся ситуации, и от этого ему становится немного легче.
Из-за высокого спроса на услуги школ магии на рынок вышли новички-профаны, считает эксперт по подбору персонала Илья Варакин.
— Люди, читающие соцсети известных эзотериков, начинают пробовать себя в этом деле и оказывать услуги. А набрав базу клиентов, обучать и их, — рассказал Варакин. — Но нет методики, по которой можно оценить экспертность. И сертификации преподавателей магии не существует.
ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Александр Невеев, кандидат психологических наук:
— Сначала пандемия, потом спецоперация... Люди чувствуют масштаб происходящих событий и ожидают перемен — и это в некотором роде стресс для психики, поскольку проконтролировать события и рационально подготовиться человек не может. Значит, он будет готовиться «иррационально», обращаясь к сверхъестественному. В 1990-е годы мы тоже наблюдали всплеск интереса к непознанному, но тогда были более популярны групповые практики: массовые сеансы гипноза, активизация сект и прочих сборищ. Сегодня люди склонны к индивидуальным практикам — каждый сам за себя. Народ полагается не на лидеров мнения, а формирует собственные маршруты действий. Снизилось даже доверие к сайтам онлайн-гаданий, где расклад карт или рун делает компьютер.
Таролог нынче кусается
В различных школах и академиях магии сегодня можно напитаться самыми разнообразными знаниями.
- Стоимость начинается от пяти тысяч рублей. За эти деньги в недельный срок можно овладеть каким-то одним мастерством, например, секретами общения с умершими предками, методиками «привлечения денег» или «предсказания будущего», а также «женским магнетизмом» или чтением судьбы по линиям руки.
- Активно развивающаяся нынче практика — «осознанные сновидения». За сумму от десяти тысяч рублей в сети продаются тренинги по изучению своих прошлых земных воплощений. Как утверждают создатели этих курсов, сведения о своих прежних жизнях мы получаем именно из снов.
- В академиях, обучающих карточным гаданиям, цены повыше. Тарологом-любителем можно заделаться за 15 тысяч рублей за курс. Более углубленные знания обойдутся минимум в 150 тысяч рублей.