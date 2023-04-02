«Становится немного легче»: почему у россиян резко вырос интерес к Таро и рунам

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Аудитория онлайн-школ гадания таро и магии выросла за год почти в 20 раз. Такие данные исследования опубликовала крупная телекоммуникационная компания. «Вечерняя Москва» выясняла, с чем связан интерес россиян к магическим практикам.

Авторы исследования отмечают, что посещаемость сайтов, обучающих мистическим технологиям, в январе–марте 2023 года выросла в 24 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

— Школы магии — давняя «кормушка» для предприимчивых, уверенных в себе любителей шальных денег, — объяснила эксперт по подбору персонала, владелица кадрового агентства Ирина Гуренкова. — Но этим «профессиональные» качества гуру ясновидцев, экстрасенсов и гадателей исчерпываются.

Гуренкова подчеркивает, что работу гуру нельзя назвать профессией. К тому же среди учебных учреждений в России, имеющих государственную аккредитацию (документ, подтверждающий качество образовательных услуг. — «ВМ»), нет ни одной школы «эзотерики».

— Серьезные кадровые агентства с этими «специалистами» не работают. Отдавая кровные рубли тарологам, вы не узнаете будущего, — добавила Гуренкова. — А обращаясь к таким педагогам, вы не научитесь ничему новому. Но пользу для себя все же можно найти. Раскладывание карт таро, изготовление амулетов, проведение красочных ритуалов становится своеобразной психотерапией. Прибегая к таким методам, человек осознает, что принял все меры, какие только мог, в сложившейся ситуации, и от этого ему становится немного легче.

Из-за высокого спроса на услуги школ магии на рынок вышли новички-профаны, считает эксперт по подбору персонала Илья Варакин.

— Люди, читающие соцсети известных эзотериков, начинают пробовать себя в этом деле и оказывать услуги. А набрав базу клиентов, обучать и их, — рассказал Варакин. — Но нет методики, по которой можно оценить экспертность. И сертификации преподавателей магии не существует.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Александр Невеев, кандидат психологических наук:

— Сначала пандемия, потом спецоперация... Люди чувствуют масштаб происходящих событий и ожидают перемен — и это в некотором роде стресс для психики, поскольку проконтролировать события и рационально подготовиться человек не может. Значит, он будет готовиться «иррационально», обращаясь к сверхъестественному. В 1990-е годы мы тоже наблюдали всплеск интереса к непознанному, но тогда были более популярны групповые практики: массовые сеансы гипноза, активизация сект и прочих сборищ. Сегодня люди склонны к индивидуальным практикам — каждый сам за себя. Народ полагается не на лидеров мнения, а формирует собственные маршруты действий. Снизилось даже доверие к сайтам онлайн-гаданий, где расклад карт или рун делает компьютер.

Таролог нынче кусается

В различных школах и академиях магии сегодня можно напитаться самыми разнообразными знаниями.