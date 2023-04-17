Продажи французского выпуска Playboy выросли в пять раз из-за госсекретаря на обложке

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Французский госсекретарь при премьер-министре по вопросам социальной экономики и общественной жизни Марлен Шьяппа снялась для обложки журнала Playboy, из-за чего продажи выпуска резко поднялись. Об этом в понедельник, 17 апреля, сообщил главный редактор журнала Жан-Кристоф Флорантен.

— Почти 100 тысяч экземпляров ежемесячника с министром на обложке были распроданы всего за три часа 6 апреля. Следствие: 60 тысяч дополнительных номеров поступят с четверга, 20 апреля, в газетные киоски, — рассказал он.

По словам Флорантена, обычный тираж Playboy во Франции не превышает 30 тысяч экземпляров.

На обложке Playboy Шьяппа позирует в белом платье с глубоким вырезом и обнаженными плечами с цифрами 49.3 на груди. Цифра символизирует номер статьи во французской Конституции, которой недавно воспользовались для повышения пенсионного возраста в республике без голосования в парламенте, передает телеканал France Info.

Президент Франции Эммануэль Макрон 15 апреля подписал закон о пенсионной реформе. Теперь возраст выхода на пенсию для граждан страны повысится до 64 лет.

Всю ночь на 15 апреля во Франции не прекращалась стихийная волна протестов после того, как Конституционный совет страны одобрил пенсионную реформу. Тысячи человек вышли на улицы. Они начали жечь мусор, ломать велосипеды, нападать на участки полиции.