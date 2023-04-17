Минтранс Подмосковья напомнил водителям о необходимости отдыха при длительных поездках

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Минтранс Московской области призвал автолюбителей обязательно останавливаться на небольшой отдых при длительной поездке. Это следует делать каждые два-четыре часа.

Как отметили в ведомстве, водитель должен быть всегда сконцентрирован и максимально внимателен во время управления автомобилем. Усталость может привести к потере быстрой реакции.

Минтранс отметил, что при дальней поездке необходимо оценивать свои силы и не забывать об отдыхе. Эксперты также напомнили, что остановка возможна только в разрешенных местах, сообщает «Радио 1».

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