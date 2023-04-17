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Минтранс Подмосковья напомнил водителям о необходимости отдыха при длительных поездках

Ирина Игнатенко
Общество
Минтранс Подмосковья напомнил водителям о необходимости отдыха при длительных поездках
Фото: Pixabay

Минтранс Московской области призвал автолюбителей обязательно останавливаться на небольшой отдых при длительной поездке. Это следует делать каждые два-четыре часа.

Как отметили в ведомстве, водитель должен быть всегда сконцентрирован и максимально внимателен во время управления автомобилем. Усталость может привести к потере быстрой реакции.

Минтранс отметил, что при дальней поездке необходимо оценивать свои силы и не забывать об отдыхе. Эксперты также напомнили, что остановка возможна только в разрешенных местах, сообщает «Радио 1».

Ранее стало известно, что в Санкт-Петербурге наблюдается нехватка водителей. Речь идет в основном об общественном транспорте. Об этом рассказал заведующий проектно-учебной лабораторией кадрового обеспечения экономического развития НИУ ВШЭ в Санкт-Петербурге Александр Курячий, передает газета «Петербургский дневник».

Чтобы застраховаться от ослепления в солнечную погоду, автолюбителям важно приобрести темные очки. Однако нужно пользоваться и другими способами защиты от солнечного света. Такими рекомендациями в беседе с «Вечерней Москвой» поделился автоэксперт, ведущий программы «Минтранс» Вячеслав Субботин.

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