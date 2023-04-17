Москвичи активно интересуются возможностью контрактной службы в вооруженных силах

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Жители Москвы разных возрастов интересуются возможностью службы по контракту, а также положенными для военных льготами. Об этом сообщил волонтер Никита Павликов, помогающий горожанам больше узнать о контрактной службе и раздающий соответствующие буклеты около станции метро «Измайловская».

По его словам, ежедневно к нему подходит порядка 50 человек. В основном службой по контракту интересуются люди в возрасте от 30 до 50 лет, однако есть и представители молодого поколения, отмечает волонтер.

— Бывают и те, кто постарше, но мы информируем о том, что есть определенный возраст и они не подходят, — цитирует Павликова агентство городских новостей «Москва».

Единый пункт отбора на военную службу по контракту начал свою работу в Москве 3 апреля. «Вечерняя Москва» собрала подробную информацию о выплатах, льготах, а также о требованиях военкомата.

В столице также работает виртуальный помощник по вопросам о поступлении на контрактную службу и о мерах поддержки @MskContract_bot в Telegram. Кроме того, для москвичей работает горячая линия по телефону 117. Всю информацию о контрактной службе можно узнать на специальной странице contract.mos.ru.