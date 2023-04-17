Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Москвичи активно интересуются возможностью контрактной службы в вооруженных силах

Евгений Силаев
Город
Москвичи активно интересуются возможностью контрактной службы в вооруженных силах
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Жители Москвы разных возрастов интересуются возможностью службы по контракту, а также положенными для военных льготами. Об этом сообщил волонтер Никита Павликов, помогающий горожанам больше узнать о контрактной службе и раздающий соответствующие буклеты около станции метро «Измайловская».

По его словам, ежедневно к нему подходит порядка 50 человек. В основном службой по контракту интересуются люди в возрасте от 30 до 50 лет, однако есть и представители молодого поколения, отмечает волонтер.

— Бывают и те, кто постарше, но мы информируем о том, что есть определенный возраст и они не подходят, — цитирует Павликова агентство городских новостей «Москва».

Единый пункт отбора на военную службу по контракту начал свою работу в Москве 3 апреля. «Вечерняя Москва» собрала подробную информацию о выплатах, льготах, а также о требованиях военкомата.

В столице также работает виртуальный помощник по вопросам о поступлении на контрактную службу и о мерах поддержки @MskContract_bot в Telegram. Кроме того, для москвичей работает горячая линия по телефону 117. Всю информацию о контрактной службе можно узнать на специальной странице contract.mos.ru.

Армия Россия Волонтеры
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Александра Фадеева
Александра Фадеева

Как меняется столичный район «Марьина Роща»

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Просто хотелось по-человечески

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Зачем в современном мире нужны субботники

Никита Миронов
Никита Миронов

Почему самокаты — это будущее мегаполисов

Алексей Емельянов
Алексей Емельянов

Вопросы могут придумать жители: как будет проходить краеведческий диктант «Московский код»

Александра Ерошенко
Александра Ерошенко

Импортозамещение работает не только в промышленности, но и в культуре

Никита Миронов
Никита Миронов

Козловский и Ургант остались без публики

Все мнения
О проекте