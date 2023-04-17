Набиуллина: ЦБ РФ не планирует изменять введенные валютные ограничения

Фото: Пресс-служба Госдумы

Центральный банк (ЦБ) России не планирует вносить изменения во введенные ранее валютные ограничения. Об этом в понедельник, 17 апреля, сообщила руководитель регулятора Эльвира Набиуллина.

Она напомнила, что из-за введенных санкций ЦБ ввел ряд ограничений. После стабилизации экономической ситуации в стране часть мер была отменена.

— Сейчас никаких дополнительных небольших мер здесь не предполагается, валютных ограничений. Может быть, какой-то «тюнинг», что называется, — заявила Набиуллина, чьи слова приводит РИА Новости.

ЦБ в начале марта продлил ограничение на снятие наличной иностранной валюты до 9 сентября 2023 года. Кроме того, сохраняется ограничение для тех, кто открыл валютный счет или вклад до 9 марта 2022 года.

Они не смогут снять более 10 тысяч долларов или эквивалентную сумму в евро. Регулятор сохраняет ограничения по наличной валюте в связи с действующими в отношении России санкциями, которые запрещают отечественным финансовым институтам приобретать наличную валюту западных стран.