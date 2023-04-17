«Крепкий парень»: Шнуров оценил творчество SHAMANа

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Лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров оценил творчество певца SHAMANа (настоящее имя Ярослав Дронов). По мнению исполнителя, солист делает свою работу профессионально.

Музыкант признался, что слушает песни молодых коллег. Некоторые композиции, по словам Шнурова, ему понравились. Избежать внимания лидера «Ленинграда» не удалось и SHAMANу.

— Я слышал его, конечно. Мне это направление абсолютно не близко, но я понимаю, что все сделано довольно неплохо с точки зрения профессионала. Да, с точки зрения профессиональности SHAMAN — крепкий парень, но это не мое кино, я его смотреть не буду, — заявил Шнуров в интервью ТАСС.

Недавно SHAMAN представил на YouTube клип на песню «Мы», в котором снялся получивший медаль «За доблесть и отвагу» школьник Федор Симоненко из Брянской области. Песня посвящена чести и силе русского народа, новому поколению и родине. В клипе представлены кадры с учеными, юными спортсменами, героями и поющим музыкантом.

В беседе с «Вечерней Москвой» SHAMAN рассказал, что у каждого человека есть свой путь, которому он следует. Таким образом исполнитель прокомментировал отъезд некоторых артистов из России после начала специальной военной операции.