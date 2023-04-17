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NYT: НАТО готовится к боевым действиям на своих границах

Евгений Белоусов
В мире
NYT: НАТО готовится к боевым действиям на своих границах
Фото: flickr.com/nato

Из-за ситуации на Украине НАТО ведет подготовку к боевым действиям на своих границах. Об этом в понедельник, 17 апреля, сообщает газета The New York Times со ссылкой на источники.

Согласно имеющейся у издания информации, альянс переходит от стратегии сдерживания с помощью угрозы ответного удара к стратегии сдерживания воспрещением, подразумевающей большее число военных на границе с Россией, а также увеличение расходов на оборону.

Источник газеты также добавил, что впервые со времен холодной войны в Европу вернулись американцы, которые решают с НАТО вопрос защиты континента, передает NYT.

Заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко выразил мнение, что риски военного столкновения страны с Североатлантическим альянсом увеличиваются и это понимают все. По словам дипломата, после вхождения стран Балтии в НАТО альянс стал превращать данный регион в зону «повышенной военной активности».

Политолог Сергей Марков в беседе с «Вечерней Москвой» высказал мнение, что сценариев, при которых может начаться столкновение России и НАТО, огромное множество. Спровоцировать конфликт способны даже незначительные на первый взгляд действия с обеих сторон.

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