Грушко заявил об увеличении рисков военного столкновения с НАТО

Фото: МИД РФ

Заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко выразил мнение, что риски военного столкновения страны с Североатлантическим альянсом увеличиваются и это понимают все.

— Риски, к сожалению, возрастают. Это понимают все, — заявил он, указав, что Балтийский регион является хорошим примером превращения «спокойного в военном и политическом отношении региона» в зону «военного соперничества».

По словам дипломата, после вхождения стран Балтии в НАТО альянс стал превращать данный регион в зону «повышенной военной активности», сообщают «Известия».

Грушко отметил, что увеличение линии соприкосновения между РФ и Североатлантическим альянсом на 1200 километров в результате вступления Финляндии в альянс «кратно увеличивает риски столкновения».

Глава МИД Финляндии Пекка Хаависто подписал документ о вступлении страны в НАТО 4 апреля. Сначала документ направили представителям властей США, потом Финляндия станет полноправным членом альянса.

Политолог Евгений Михайлов в беседе с «Вечерней Москвой» отметил, что вступление Финляндии в Североатлантический альянс приведет Хельсинки к тяжелым временам.