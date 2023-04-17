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Девушка легкого поведения украла у москвича 250 тысяч рублей

Степан Жирнов
Происшествия
Девушка легкого поведения украла у москвича 250 тысяч рублей
Фото: Pixabay

На юго-востоке столицы девушка легкого поведения украла у местного жителя 250 тысяч рублей. Об этом стало известно в понедельник, 17 апреля.

Инцидент произошел в районе Люблино. Пьяный 39-летний мужчина познакомился на улице с иностранной гостьей столицы, которая предложила ему услуги интимного характера. Москвич согласился и отвел женщину домой.

В какой-то момент девушка попросила кавалера сходить в душ. Оставшись одна, злоумышленница вытащила из кошелька жителя столицы 175 тысяч рублей, 900 долларов США, 70 евро и 500 украинских гривен.

Мужчина заметил пропажу только после того, как проводил преступницу до автобусной остановки и вернулся домой. Как сообщил Telegram-канал Shot, потерпевший написал заявление в полицию.

Другая история с оказанием интимных услуг произошла в Подмосковье. Мошенники украли 200 тысяч рублей у студента, который пытался «вызвать девушку» на дом.

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