Собянин рассказал о сводной группировке пожарных, спасателей и специалистов городских служб

Фото: Владимир Смоляков / Вечерняя Москва

В столице появилась Свободная мобильная группировка (СМГ), состоящая из спасателей, пожарных и специалистов городских служб. Об этом в понедельник, 17 апреля, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

— Создали в Москве Сводную мобильную группировку пожарных, спасателей и специалистов городских служб. В ней шесть тысяч человек и 1,5 тысячи единиц спецтехники, в том числе ее новейшие образцы, — сказал он.

В частности, в состав СМГ войдет авиационный отряд. Он займется разведкой с воздуха, а также тушением пожаров и доставкой в зону бедствия спасателей и необходимого оборудования.

Также группировка будет включать в себя инженерный и насосно-рукавный отряды. Кроме того, в ее состав войдут группы медицинского обеспечения, мониторинга и прогнозирования, отметил Собянин в своем Telegram-канале.

Для просмотра этого видео включите JavaScript и рассмотрите возможность перехода на веб-браузер, который поддерживает HTML5 видео Видео: Telegram/ мэр Москвы Сергей Собянин

8 апреля Сергей Собянин сообщил, что мотогруппы столичных спасателей начали подготовку к летнему сезону. Специалисты участвуют в ликвидации ДТП, ищут потерявшихся в лесу, оказывают первую помощь пострадавшим и помогают в тушении пожаров.