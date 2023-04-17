Собянин рассказал о сводной группировке пожарных, спасателей и специалистов городских служб
В столице появилась Свободная мобильная группировка (СМГ), состоящая из спасателей, пожарных и специалистов городских служб. Об этом в понедельник, 17 апреля, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
— Создали в Москве Сводную мобильную группировку пожарных, спасателей и специалистов городских служб. В ней шесть тысяч человек и 1,5 тысячи единиц спецтехники, в том числе ее новейшие образцы, — сказал он.
В частности, в состав СМГ войдет авиационный отряд. Он займется разведкой с воздуха, а также тушением пожаров и доставкой в зону бедствия спасателей и необходимого оборудования.
Также группировка будет включать в себя инженерный и насосно-рукавный отряды. Кроме того, в ее состав войдут группы медицинского обеспечения, мониторинга и прогнозирования, отметил Собянин в своем Telegram-канале.
8 апреля Сергей Собянин сообщил, что мотогруппы столичных спасателей начали подготовку к летнему сезону. Специалисты участвуют в ликвидации ДТП, ищут потерявшихся в лесу, оказывают первую помощь пострадавшим и помогают в тушении пожаров.