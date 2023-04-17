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Движение по МКАД на северо-востоке Москвы восстановили после ДТП

Степан Жирнов
Происшествия
Движение по МКАД на северо-востоке Москвы восстановили после ДТП
Фото: Денис Воронин / АГН Москва
Москва, МКАД, 85-й километр Карта всех событий

Восстановлено движение по МКАД на северо-востоке Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы в понедельник, 17 апреля.

Telegram-канал «Дептранс. Оперативно» сообщил, что проезжая часть освобождена.

Авария, о которой идет речь, произошла на внутренней стороне 85-го километра МКАД. Грузовик не успел затормозить и врезался в легковой автомобиль, после чего перевернулся.

Другая авария произошла на Дмитровском шоссе. Столкнулись два автомобиля. На место происшествия прибыла скорая помощь. Движение в сторону МКАД оказалось затруднено: были перекрыты три полосы из пяти.

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