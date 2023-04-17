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VK Клипы вместе с блогерами запустит конкурс талантов

Евгений Силаев
Общество
VK Клипы вместе с блогерами запустит конкурс талантов
Фото: shutterstock

Платформа VK Клипы совместно с популярными блогерами запустит конкурс, участники которого смогут показать свои «фишки» на широкую аудиторию. Об этом в понедельник, 17 апреля, сообщили в пресс-службе социальной сети.

Для участия в конкурсе необходимо снять короткое видео со своим талантом и опубликовать его на платформе под хэштегом #Впечатляем. Заявки принимаются с 17 апреля по 8 мая.

Далее лучшие работы будут выбирать популярные блогеры и музыканты. Среди них: Клава Кока, JONY, Тимати, Валя Карнавал, Филипп Киркоров и Влад А4. Каждый из них выберет пять понравившихся роликов, авторы которых получат памятные призы: мерч с автографами артистов, игрушечные маскоты VK и колонку VK Капсула с ботом Марусей.

Кроме того, знаменитости отберут шесть участников с самыми необычными талантами. Они смогут выступить на сцене блогеров на VK Fest 2023.

12 апреля в соцсети анонсировали проведение онлайн-выставки «Сверхновые». На виртуальную экспозицию попали 23 работы, отобранные экспертным жюри. Их может бесплатно увидеть любой пользователь соцсети «ВКонтакте» в специальном сервисе «Сверхновые» на странице сообщества VK Праздники.

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