VK откроет выставку современного цифрового искусства

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Пиксель-арт, цифровая фотография и нейросетевое искусство — современные медиахудожники пофантазировали на тему космоса и космических достижений России. Онлайн-выставка VK «Сверхновые», приуроченная ко Дню космонавтики, откроется 12 апреля для всех пользователей социальной сети «ВКонтакте».

На виртуальную экспозицию попали 23 работы, отобранные экспертным жюри. Их может бесплатно увидеть любой пользователь соцсети «ВКонтакте» в специальном сервисе «Сверхновые» на странице сообщества VK Праздники. Среди тем произведений — размышления о том, что было бы, если бы во времена СССР был построен город на Луне, сигналы из далеких галактик, переосмысление космических кораблей, изображения космических порталов, путешествия по Вселенной, гипотезы о внешнем виде инопланетных существ и многое другое.

— За последние 10 лет современное искусство в России активно развивается, в том числе благодаря авторам и институциям, которые системно вкладывают в это развитие свой ресурс и экспертизу. В мировом контексте мы не отстаем: у нас есть музеи современного искусства, ярмарки, галереи, коллекционеры и меценаты, много молодых и талантливых художников появляется ежегодно. На выставке «Сверхновые» можно увидеть молодых авторов, которые будут выставлены вместе с уже известными. Такое возможно только благодаря открытости проекта, — отметила куратор выставки Сабина Чагина.

Жюри проекта оценивало работы российских современных художников в течение трех недель. Главные принципы, которыми руководствовались эксперты, — оригинальность, новаторство, художественная индивидуальность, владение современными инструментами цифрового искусства. Подать заявку на участие в выставке мог любой желающий. Чтобы пройти отбор, произведения должны были быть созданы с помощью цифровых технологий и соответствовать космической тематике.

Всего на конкурс подали более 350 заявок, среди них — произведения, созданные в форматах пиксель-арта, видеографики, цифровой фотографии, картины, нарисованные красками и доработанные с помощью компьютерных редакторов. Самым популярным направлением стало искусство, созданное с использованием нейронных сетей.

— Этот проект — отличный пример того, как художнику полезно выбираться из привычных техник и концепций. В заявках я видел много работ художников, которые первый раз попробовали цифровые инструменты или поработали с нейронной сетью. Создали произведение на тему, с которой раньше не работали. В этом и есть основная задача подобных проектов: получение нового опыта через работу с новыми задачами, — рассказал художник Миша Most, член экспертного жюри выставки.

Художник Аристарх Чернышев, член экспертного жюри выставки, отметил, что проект «Сверхновые» и подобные ему способствуют активизации творческих сил и продвижению digital-арта. Несмотря на то что на конкурс прислали много работ, сделанных с помощью одинаковых технологий и приемов, которые выглядят немного похоже друг на друга, яркие авторы все равно нашли свои стили использования технологий, и их произведения получили достойную оценку.

Помимо Миши Most и Аристарха Чернышева, в состав экспертного жюри выставки вошли основатель, креативный директор студии Radugadesign и куратор открытой креативной платформы «Простор» от VK Иван Нефедкин; художник, куратор, преподаватель направления экранных искусств Школы дизайна НИУ ВШЭ Кирилл Преображенский; руководитель направления по работе с сообществами в сфере культуры и искусства VK Александра Звездина. Куратором выставки стала арт-директор ЦСИ «Винзавод» и соосновательница и художественный руководитель биеннале уличного искусства «Артмоссфера» Сабина Чагина.

В апреле компания VK открыла новый набор на программу амбассадоров для молодежи. В этом году в проекте будет 1000 мест по всей России.