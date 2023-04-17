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Музей Победы подарит билеты в честь Международного дня памятников и исторических мест

Евгений Белоусов
Город
Музей Победы подарит билеты в честь Международного дня памятников и исторических мест
Фото: Музей Победы
Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

В Международный день памятников и исторических мест, 18 апреля, Музей Победы подготовил онлайн-викторину, ее победители смогут получить бесплатные билеты на вход в учреждение. Об этом «Вечерней Москве» рассказали в пресс-службе музея.

— В настоящее время в России насчитывается примерно 150 тысяч объектов культурного наследия федерального и регионального значения. Музей Победы предлагает вспомнить монументы и мемориалы, воздвигнутые в память о государственных деятелях, первооткрывателях, героях, защитниках Родины, — говорится в сообщении.

Викторина будет доступна с 11:00 по московскому времени. Первые 10 участников, которые без ошибок ответят на все вопросы, получат по два бесплатных билета в Музей Победы с возможностью посетить основную экспозицию «Подвиг Армии» и более 10 выставок.

Также в Музее Победы 15 апреля состоялся VII военно-патриотический фестиваль «Главное — Отчизне служить», посвященный 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

25 апреля в Музее Победы откроется выставка «Награды Победы». Посетители увидят свыше 100 наград стран — участниц Второй мировой войны: СССР, США, Великобритании, Франции, Китая, Монголии и многих других. Выставка пройдет до 12 июня.

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