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Настя Ивлеева приобрела спортивную «Феррари» за 30 миллионов рублей

Евгений Белоусов
Общество
Настя Ивлеева приобрела спортивную «Феррари» за 30 миллионов рублей
Фото: Youtube / Шастун

Блогерша, телеведущая и актриса Настя Ивлеева пополнила свой автопарк красной «Ферарри-458 Италия». Стоимость машины может составлять от 20 до 30 миллионов рублей в зависимости от комплектации.

— Если пополнение в семье, то только такое, — написала Ивлеева в своем микроблоге.

Новые автомобили Ивлеева приобретает с завидной регулярностью. В ее гараже уже есть «Мерседес-Гелендваген», который стоит около 20 миллионов, а также спорткар «Ламборгини» — его она взяла с рук у московского бизнесмена и перекрасила в светлые тона. Также имеется «Шевроле-Камаро» за четыре миллиона.

В начале января стало известно, что знаменитая блогерша решила покинуть Россию после участия в телепроекте «Сердце Ивлеевой». За ее внимание боролись 12 мужчин со всей страны в течение трех месяцев.

В то же время артистка стала чаще появляться на публике со своим бывшим мужем рэпером Элджеем. Пара целовалась прилюдно и провоцировала фанатов на слухи о новом романе. Некоторые фанаты даже посчитали, что бывшие супруги могли сойтись вновь. Однако вскоре Ивлеева сама опровергла слухи о воссоединении.

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