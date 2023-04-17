Минюст США сообщил об обнаружении секретного отделения полиции КНР в Нью-Йорке

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Власти США обнаружили в Нью-Йорке секретное отделение полиции Китая, двое его сотрудников на текущий момент задержаны. Об этом в понедельник, 17 апреля, сообщили в американском Минюсте.

По данным ведомства, задержанные распространяли «пропаганду», в том числе о выборах в США. Для этого они использовали фейковые аккаунты в социальных сетях, передает РИА Новости.

В конце марта журналист Клейтон Моррис сообщил, что США объявили о подготовке войны с Китаем и Россией, потому что обе державы кажутся угрозами для Белого дома. Он утверждает, что проект Минобороны США имеет острую направленность именно на противоборство с КНР.

В начале апреля издание Politico сообщило, что Пекин не намерен выстраивать дипотношения с Вашингтоном и не дает согласия на предложение госсекретаря Соединенных Штатов Энтони Блинкена назначить новую дату визита в Китай. Нежелание китайских властей поддерживать постоянные контакты на высоком уровне происходит из-за «чрезвычайно напряженных отношений», которые держатся между двумя странами последние месяцы.