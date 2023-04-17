Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Минюст США сообщил об обнаружении секретного отделения полиции КНР в Нью-Йорке

Евгений Силаев
В мире
Минюст США сообщил об обнаружении секретного отделения полиции КНР в Нью-Йорке
Фото: shutterstock

Власти США обнаружили в Нью-Йорке секретное отделение полиции Китая, двое его сотрудников на текущий момент задержаны. Об этом в понедельник, 17 апреля, сообщили в американском Минюсте.

По данным ведомства, задержанные распространяли «пропаганду», в том числе о выборах в США. Для этого они использовали фейковые аккаунты в социальных сетях, передает РИА Новости.

В конце марта журналист Клейтон Моррис сообщил, что США объявили о подготовке войны с Китаем и Россией, потому что обе державы кажутся угрозами для Белого дома. Он утверждает, что проект Минобороны США имеет острую направленность именно на противоборство с КНР.

В начале апреля издание Politico сообщило, что Пекин не намерен выстраивать дипотношения с Вашингтоном и не дает согласия на предложение госсекретаря Соединенных Штатов Энтони Блинкена назначить новую дату визита в Китай. Нежелание китайских властей поддерживать постоянные контакты на высоком уровне происходит из-за «чрезвычайно напряженных отношений», которые держатся между двумя странами последние месяцы.

США Полиция Китай Задержания
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Стоит ли ужесточить наказание за государственную измену

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Нездоровая реакция на красивое тело

Александра Фадеева
Александра Фадеева

Как меняется столичный район «Марьина Роща»

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Просто хотелось по-человечески

Никита Миронов
Никита Миронов

Почему самокаты — это будущее мегаполисов

Алексей Емельянов
Алексей Емельянов

Вопросы могут придумать жители: как будет проходить краеведческий диктант «Московский код»

Александра Ерошенко
Александра Ерошенко

Импортозамещение работает не только в промышленности, но и в культуре

Все мнения
О проекте