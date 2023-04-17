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Захарова прокомментировала слова иностранных послов о приговоре Кара-Мурзе

Евгений Силаев
В мире
Захарова прокомментировала слова иностранных послов о приговоре Кара-Мурзе
Фото: МИД РФ

Заявления послов Великобритании, США и Канады, сделанные после оглашения приговора публицисту Владимиру Кара-Мурзе*, являются вмешательством во внутренние дела России. Об этом в понедельник, 17 апреля, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

— Это прямое вмешательство во внутренние дела России, — ответила представитель МИД на соответствующий вопрос.

По ее словам, иностранные дипломаты своими высказываниями пытаются оказать давление на российское правосудие. Захарова назвала подобное поведение лицемерием.

— Послы стран, беззастенчиво нарушающих права человека и преследующих у себя дома инакомыслящих, объявляемых «внутренними террористами», как это случилось с участниками так называемого штурма Капитолия или канадского конвоя свободы, требуют освобождения финансируемого западниками «агента влияния» — само по себе верх цинизма, — заявила Захарова, чьи слова приводит сайт МИД РФ.

17 апреля Мосгорсуд приговорил Владимира Кара-Мурзу к 25 годам колонии по трем статьям Уголовного кодекса. Его обвиняли в государственной измене, распространении заведомо ложной информации о действиях ВС РФ, а также в участии в деятельности нежелательной организации.

Политика задержали еще 11 апреля 2022 года. Через одиннадцать дней его арестовали, и с тех пор Кара-Мурза находился под стражей. По данным следствия, он консультировал иностранные спецслужбы за вознаграждение в размере 30 тысяч долларов в месяц.

*Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.

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