Оскорбительные моменты на французском языке уберут из книг Агаты Кристи

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Переводы произведений знаменитой английской писательницы Агаты Кристи на французский язык будут подвергнуты редактуре. Так, из них уберут «оскорбительные моменты» с описанием внешности персонажей. Об этом в понедельник, 17 апреля, сообщает Agence France-Presse со ссылкой на издательство Masque.

— Французские переводы произведений Агаты Кристи стандартным образом подвергаются ревизии и включают в себя исправления, которые в течение многих лет вносит управляющая изданиями автора компания Agatha Christie Limited, — говорится в сообщении.

Такая редактура, утверждает издательство, приблизит книги Агаты Кристи к соответствиям «других международных изданий». Так, недавно издательский дом HarperCollins Publishers «исправил» книги всемирно известной писательницы и на английском языке.

Из произведения Агаты Кристи убираются некоторые характеристики внешности и происхождения персонажей, которые сейчас могут считаться оскорбительными, передает агентство.

Власти Уэльса разрабатывают руководство, которое предусматривает снос памятников «старым белым мужчинам». По мнению властей Уэльса, современное поколение может воспринимать подобные памятники как поклонение агрессорам.

Кроме того, памятные таблички и картины также не должны оскорблять или причинять вред гражданам.