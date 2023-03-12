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Telegraph: Власти Уэльса посоветовали снести статуи «старых белых мужчин»

Евгений Белоусов
В мире
Telegraph: Власти Уэльса посоветовали снести статуи «старых белых мужчин»
Фото: Unsplash

Власти Уэльса разрабатывают руководство, которое предусматривает снос памятников «старым белым мужчинам». Об этом в воскресенье 12 марта, со ссылкой на документ сообщает The Telegraph.

—Исторические статуи, которые часто прославляют могущественных пожилых крепких белых мужчин, могут быть оскорбительными для более разнообразной современной публики, говорится в документе.

По мнению властей Уэльса, современное поколение может воспринимать подобные памятники за поклонение агрессорам. Кроме того, памятные таблички и картины также не должны оскорблять или причинять вред гражданам, говорится в публикации.

Власти украинских городов в последнее время начали активно сносить памятники российским деятелям культуры. Так, 14 ноября в Одессе прошли работы по демонтажу бюста советского писателя Максима Горького.

В ноябре сообщалось, что в городе Черновцы, расположенном на западе Украины, демонтировали памятник Пушкину.

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