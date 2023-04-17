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Во Франции акции против пенсионной реформы переросли в массовое шествие

Ирэна Колесова
В мире
Во Франции акции против пенсионной реформы переросли в массовое шествие
Фото: Unsplash

Во Франции недовольные пенсионной реформой вновь вышли на улицы Парижа. В этот раз протесты спровоцировало выступление президента Эммануэля Макрона, который пытался объяснить гражданам причины его поспешного решения.

Сначала активисты подошли к зданию парижской мэрии и устроили там импровизированный концерт. Они принесли с собой кастрюли и ложки, которыми долго стучали в знак протеста и выкрикивали агрессивные лозунги, передает корреспондент РИА Новости с места событий.

После этого выступления люди разошлись по разным улицам, где к ним стали присоединяться сотни других манифестантов. Сейчас обстановка во французской столице неспокойная, люди вновь жгут мусорные баки, разводят большие костры. В Париже дежурят дополнительные наряды полиции, которые пытаются пресечь возможные столкновения и беспорядки.

В понедельник Макрон объявил, что пенсионная реформа во Франции, повышающая возраст выхода на пенсию до 64 лет, вступит в силу уже осенью. Тем не менее президент признал, что французская общественность оказалась очень недовольна новой реформой. Макрон выразил сожаление, что консенсус в этом вопросе пока так и не был найден. Однако протестующих такое выступление президента не успокоило.

Франция Эммануэль Макрон Беспорядки
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