Макрон назвал срок вступления в силу пенсионной реформы

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Пенсионная реформа во Франции, повышающая возраст выхода на пенсию до 64 лет, вступит в силу уже осенью. Об этом в понедельник, 17 апреля, сообщил президент республики Эммануэль Макрон.

— Как вы знаете, Конституционный совет в пятницу признал пенсионную реформу законной. Я, что логично, я сразу промульгировал этот закон. Пенсионная реформа вступит в силу осенью, — заявил он.

Тем не менее президент признал, что французская общественность оказалась очень недовольна новой реформой. Макрон выразил сожаление, что консенсус в этом вопросе пока так и не был найден, передает РИА Новости.

Конституционный совет Франции одобрил законопроект о повышении пенсионного возраста. Макрон отметил, что подпишет документ в течение двух суток. Теперь указанные в законе меры вступят в силу 1 сентября этого года.

Всю минувшую ночь во Франции не прекращалась стихийная волна протестов после того, как Конституционный совет страны одобрил пенсионную реформу. Тысячи человек вышли на улицы, они начали жечь мусор, ломать велосипеды, нападать на участки полиции. Задержаны больше ста человек.