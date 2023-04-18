На шоссе Энтузиастов в Москве временно изменили маршруты трамваев

Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

В Москве на шоссе Энтузиастов оперативные службы восстановили движение трамваев. Однако на некоторое время пришлось изменить маршруты движения трамваев № 12, 37 и 46, сообщили в столичном Дептрансе.

Москвичей предупредили, что трамвай № 12 будет ходить от 16-й Парковой улицы до проспекта Буденного, далее через метро «Шоссе Энтузиастов» до 3-й Владимирской улицы.

Трамвай № 37 будет курсировать между метро «Красносельская» и «Шоссе Энтузиастов» через Преображенскую площадь, метро «Семеновская» и проспект Буденного.

Трамвай № 46 временно будет ходить от Метрогородка до метро «Авиамоторная», далее до Красноказарменной площади.

Известно, что ко временному изменению маршрутов привело повреждение контактной сети посторонним транспортом. Москвичей призывают быть внимательными и планировать свои маршруты заранее.

Движение трамваев № 7 и 50 в районе остановки «Пантелеевская улица» на Каланчевской улице было восстановлено днем в понедельник, 17 апреля. Сообщалось, что временная задержка произошла по техническим причинам, ее удалось оперативно устранить.