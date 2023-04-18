Поклонников шокировал романтичный поцелуй Баскова и Успенской в губы

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Николай Басков побывал на сольном концерте Любови Успенской, который в минувшие выходные прошел в Казахстане. Артисты вместе исполнили песню «Большая любовь». Однако запомнилось поклонником совсем не творчество. А романтический поцелуй звезд в губы, который артисты сами опубликовали в своих социальных сетях.

Сначала Басков спросил Успенскую, есть ли у нее сейчас новые романтические отношения. На это артистка решила немного пофлиртовать и отшутиться.

— Вся надежда на тебя, больше не осталось красивых блондинов в нашей стране, — сказала Успенская.

Видимо, эти слова очень растрогали Николая Баскова, потому что он после этого поцеловал Успенскую в губы. Певица наверняка не ожидала такого поворота событий и на всякий случай поскорее отстранилась от артиста.

Певец Николай Басков обычно ничего не рассказывает о том, как складываются его отношения на личном фронте. Артист предпочитает оставаться завидным женихом. Но недавно на одном из концертов «натуральный блондин» признался, что в его жизни вовсю кипят романтические страсти.