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«У меня все бурлит!»: Николай Басков намекнул на новый бурный роман

Ирэна Колесова
Общество
«У меня все бурлит!»: Николай Басков намекнул на новый бурный роман
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Певец Николай Басков обычно ничего не рассказывает о том, как складываются его отношения на личном фронте. Артист предпочитает оставаться завидным женихом. Но недавно на одном из концертов «натуральный блондин» признался, что в его жизни вовсю кипят романтические страсти.

— У меня все бурлит! И романтика в моей жизни всегда, так как я просто романтичный человек, — заявил знаменитость в беседе с Teleprogramma.pro.

Прямо говорить о том, есть ли у него сейчас верная спутница, Басков не стал. Но и отрицать новый роман — тоже. Стоит отметить, что в жизни артиста был только один официальный брак. Отношения со Светланой Шпигель, которая подарила ему ребенка, закончились разводом. С тех пор о личной жизни Басков предпочитает не распространяться.

Режиссер Светлана Дружинина рассказала, что предлагала Баскову сняться в фильме «Гардемарины, вперед!», но артист тогда отказался. Певец объяснил, что ему предлагали сняться в покоях императрицы в обнаженном виде, но в то время он был не в лучшей физической форме. Сейчас же, по словам певца, он готов предстать перед зрителями даже без одежды.

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