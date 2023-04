Диетолог Бест назвал продукты, замедляющие старение после 50 лет

Фото: Unsplash

Врач-диетолог Триста Бест рассказал, какие пищевые привычки помогут долго оставаться молодым и способны замедлить старение организма.

По словам специалиста, важно включить в рацион как можно больше еды, насыщенной клетчаткой. Это поможет снизить риски развития сердечно-сосудистых заболеваний, а также станет хорошей профилактикой сахарного диабета и онкологических болезней. Бест посоветовал почаще есть каши, фрукты и овощи, пишет издание Eat This, Not That.

Бест отметил, что уже после 30 лет человек начинает постепенно терять мышечную массу. Чтобы замедлить этот вредный процесс, нужно чаще употреблять куриные яйца, курицу и орехи. Важно включать в трапезы продукты, богатые Омегой 3, например жирную красную рыбу.

Также замедлить процесс старения могут продукты, насыщенные витамином С. Процесс старения организма ускоряют свободные радикалы, которые влияют на способность клетки к делению. Нейтрализовать их способен витамин С. О нем «Вечерней Москве» рассказала врач — диетолог-нутрициолог Ирина Писарева.