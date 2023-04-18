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Приметы и советы

Китайцы раскритиковали «высокомерную» Бербок в Сети

Ирэна Колесова
В мире
Китайцы раскритиковали «высокомерную» Бербок в Сети
Фото: МИД РФ

Читатели китайского портала «Гуаньча» подвергли жесткой критике главу МИД Германии Анналену Бербок после ее визита в Китай.

В статье на портале говорилось, что Бербок славится своей однозначной и бескомпромиссной позицией по отношению к Пекину. Также в материале отмечается, что мнения о Китае немецкого канцлера Олафа Шольца и лично Бербок серьезно отличаются.

— Бербок приехала не для того, чтобы совершать что-то значимое. Просто когда Шольц посетил Китай в ноябре прошлого года, она не захотела приезжать в качестве простого министра иностранных дел. Теперь она прибыла вслед за Макроном, фон дер Ляйен и Боррелем в то время, когда Китай отказывается слушать американскую пластинку, чтобы вместе со всеми исполнить «песню о всеобщем единстве» и сдержать Китай, — написал пользователь Чэнь Фэн.

Некоторые китайские пользователи в целом назвали Бербок человеком «невежественным». Они предположили, что германские власти не так уж сильно нацелены на дипломатию. Некоторые посмеялись, что Бербок напомнила им блогера, который съездил в КНР только ради просмотров в Сети.

Бербок совершила визит в Китай в конце прошлой недели. После этой поездки она заявила о том, что Китай «должен повлиять» на президента РФ Владимира Путина, чтобы российский лидер остановил спецоперацию. Пользователи Twitter обрушились на нее с критикой и отметили, что Бербок ведет себя до крайности недипломатично.

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