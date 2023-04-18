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Украинские военные случайно оторвали башню танку Leopard 2 на учениях

Ирэна Колесова
В мире
Украинские военные случайно оторвали башню танку Leopard 2 на учениях
Фото: shutterstock

Украинские военные, которые сейчас тренируются управлять танками Leopard 2 в Польше, умудрились случайно оторвать башню этой машине. Об этом рассказал канале офицер запаса польской армии Петр Павелка.

— Произошла такая «мелкая авария», украинские солдаты, тренировавшиеся на все еще польских Leopard 2A4, просто въехали друг в друга. Вероятно, это произошло так: один танк наехал на другой, въехал на его броню и врезался в башню, попросту вырвав башню из корпуса, — поделился Павелка на своем YouTube-канале.

Он также добавил несколько фото, на которых видно, что башню у танка действительно сорвало. Офицер подытожил, что в целом за время всей своей службы он ни разу не видел, чтобы кто-то пытался управлять танком с таким откровенным неумением. Стоит отметить, что ни польские, ни украинские власти об этом случае не заявляли и никак не комментировали.

Сейчас ВСУ обучаются управлению танками Leopard 2 в Польше. Ранее от такого обучения украинских военных категорически отказалась Австрия. Там заявили, что страна не станет предоставлять ВСУ свои полигоны для обучения управлению танками Leopard 2. В Австрии отметили, что поддержка Украины является суверенным решением каждого государства в рамках собственных законов, в свою очередь Австрия сохраняет нейтральный статус.

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