Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Австрия отказалась обучать бойцов ВСУ управлению танками Leopard 2

Лейла Алиева
В мире
Австрия отказалась обучать бойцов ВСУ управлению танками Leopard 2
Фото: shutterstock

Австрия не станет предоставлять ВСУ свои полигоны для обучения управлению танками Leopard 2. Об этом в понедельник, 13 февраля, заявила министр обороны страны Клаудия Таннер телеканалу ORF.

По ее словам, поддержка Украины является суверенным решением каждого государства в рамках собственных законов, в свою очередь Австрия сохраняет нейтральный статус. Вооруженные силы страны имеют один танковый батальон, на вооружении которого стоят 48 танков Leopard 2. Их используют также для обучения танкистов из Венгрии и Чехии, передает ТАСС.

Недавно министр обороны Венгрии Криштоф Салай-Бобровницки после переговоров в Будапеште с австрийской коллегой Клаудией Таннер заявил, что Венгрия и Австрия не будут направлять вооружение на Украину и хотели бы не допустить эскалации конфликта.

В конце января этого года представитель Белого дома подтвердил отправку на Украину 31 танка M1 Abrams. Подчеркивается, что решение о передаче техники является продолжением «усилий по поставке необходимых мощностей для лучшей самообороны».

Украина Оружие Австрия
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Бесчувственная близость: что предлагают современные эротические триллеры

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Любить свое дело машина не научит: как студент с помощью нейросети диплом написал

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

С Сергеичем и щи, и солянка вкусней

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Крупному бизнесу придется делиться: зачем нужен добровольный взнос в бюджет

Армен Мурадян
Армен Мурадян

Блокаду прорвали сами: в Крыму начали работать первые банкоматы Сбера

Никита Миронов
Никита Миронов

Почему на Украине так не любят людей

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Взбесившихся собак пристреливают: наш враг в методах не стесняется

Все мнения
О проекте