Австрия отказалась обучать бойцов ВСУ управлению танками Leopard 2

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Австрия не станет предоставлять ВСУ свои полигоны для обучения управлению танками Leopard 2. Об этом в понедельник, 13 февраля, заявила министр обороны страны Клаудия Таннер телеканалу ORF.

По ее словам, поддержка Украины является суверенным решением каждого государства в рамках собственных законов, в свою очередь Австрия сохраняет нейтральный статус. Вооруженные силы страны имеют один танковый батальон, на вооружении которого стоят 48 танков Leopard 2. Их используют также для обучения танкистов из Венгрии и Чехии, передает ТАСС.

Недавно министр обороны Венгрии Криштоф Салай-Бобровницки после переговоров в Будапеште с австрийской коллегой Клаудией Таннер заявил, что Венгрия и Австрия не будут направлять вооружение на Украину и хотели бы не допустить эскалации конфликта.

В конце января этого года представитель Белого дома подтвердил отправку на Украину 31 танка M1 Abrams. Подчеркивается, что решение о передаче техники является продолжением «усилий по поставке необходимых мощностей для лучшей самообороны».