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Переговоры Варшавы и Киева по сельскому хозяйству потерпели фиаско

Ирэна Колесова
В мире
Переговоры Варшавы и Киева по сельскому хозяйству потерпели фиаско
Фото: shutterstock

Переговоры между Польшей и Украиной о проблеме с ввозом продукции сельского хозяйства потерпели полное фиаско. Об этом на встрече с фермерами заявил польский министр сельского хозяйства Роберт Телюс.

По его словам, процесс переговоров провалился из-за того, что Киев и Варшава пока просто не могут разработать необходимые схемы транзита продукции, на которые согласились бы аграрии в Польше.

— Мы будем работать, пока не достигнем 100% гарантии для польских фермеров, — заверил министр в эфире радиостанции RMF FM.

Встреча с польскими фермерами прошла в понедельник, 17 апреля. По словам министра Телюса, в Польшу продолжают поступать партии продукции с Украины под видом транзита. Однако затем их просто переоформляют и оставляют на польской территории. Из-за этого местные аграрии терпят огромные убытки.

15 апреля кабинет министров Польши наделил глав профильных ведомств полномочиями, позволяющими ввести запрет на импорт украинского зерна. Эта мера позволит стабилизировать ситуацию на внутреннем рынке и хотя бы немного поддержать польских фермеров.

Украина Сельское хозяйство Польша
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