Южнокорейская поп-группа BLACKPINK установила рекорд Гиннесса по числу просмотров на YouTube

Фото: YouTube/BLACKPINK

Канал южнокорейской поп-группы BLACKPINK стал самым просматриваемым на YouTube среди музыкальных коллективов, что позволило им войти в Книгу рекордов Гиннесса. Об этом во вторник, 18 апреля, сообщило агентство Yonhap со ссылкой на управляющую компанию музыкантов YG Entertainment.

Отмечается, что совокупное число роликов на канале группы превысило 30 миллиардов, что позволило южнокорейской группе обойти канадского певца Джастина Бибера.

YouTube-канал BLACKPINK был создан в июле 2016 года. Женский музыкальный коллектив из Южной Кореи попал в Книгу рекордов Гиннесса уже в 21-й раз, говорится в материале.

Также стало известно, что американский певец с псевдонимом The Weeknd, настоящее имя которого Эйбел Тесфайе, попал в Книгу рекордов Гиннесса как самый популярный артист в мире. Певец набрал рекордное количество прослушиваний на платформе Spotify. Так, выпущенный в 2020 году трек «Blinding Lights» прослушали около 3,47 миллиарда человек.

В декабре сервис «Яндекс. Музыка» определил самые популярные песни 2022 года. Согласно предоставленным данным, самым прослушиваемым альбомом уходящего года стал Hattori от рэперов Miyagi & Эндшпиль. Сразу после релиза все треки заняли верхние позиции в топе самых прослушиваемых новинок.