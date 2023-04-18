В Госдуме предложили штрафовать проигнорировавших предписания Минюста иноагентов

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Госдума подготовила поправки к законодательству об иноагентах, игнорирующих предписания Минюста России. Об этом во вторник, 18 апреля, сообщил глава думского Комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.

— В Кодексе об административных правонарушениях установить штрафы за невыполнение в установленный срок законного предписания Минюста России об устранении нарушений законодательства об иноагентах: на граждан в размере до 50 тысяч рублей, на должностных лиц — до 100 тысяч рублей, на юридических лиц — до 300 тысяч рублей, — отметил он.

Помимо этого, предлагается запретить иноагентам получать государственную имущественную поддержку, а также закрепить за Минюстом право влиять на органы госуправления за соблюдением законодательства об иноагентах, написал Пискарев в своем Telegram-канале.

Также в Госдуме предложили запретить размещать на российских музыкальных ресурсах треки иноагентов. По мнению первого зампреда Комитета Госдумы по культуре Елены Драпеко, уже вышедшие в эфир песни иноагентов нужно оставить, а новые — запретить.