Ефимов: Москва выделила более 65,5 гектара земли для реализации городских проектов

Фото: Пресс-служба комплекса экономической политики Москвы

В первом квартале 2023 года застройщики получили более 65,5 гектара земельных участков для строительства объектов за счет Адресной инвестиционной программы (АИП). Об этом во вторник, 18 апреля, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

— В Москве за счет средств бюджета реализуются крупные градостроительные проекты. В январе — марте этого года для развития необходимых столице проектов транспортной и инженерной инфраструктуры, строительства жилых домов для реализации городских программ, а также объектов образования, культуры и спорта безвозмездно было выделено 117 участков общей площадью более 65,5 гектара, — рассказал Ефимов.

Министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман добавил, что порядка 47,3 гектара выделили под строительство транспортных объектов. Еще 7,6 гектара выделят под коммунальную инфраструктуру и инженерные сети, а 5,3 гектара — под возведение школ и детских садов.

16 апреля Владимир Ефимов сообщил, что в первом квартале 2023 года москвичи приобрели 40 земельных участков для строительства частных жилых домов. Он уточнил, что наибольшее число участков было приобретено в ТиНАО — 27. Еще семь участков — в ЮЗАО, два — в ВАО, а также по одному в СЗАО, СВАО, ЗАО и САО.