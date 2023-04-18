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Пункты сбора подарков «Москва помогает» открылись на 23 площадках фестиваля «Пасхальный дар»

Лейла Алиева
Город
Пункты сбора подарков «Москва помогает» открылись на 23 площадках фестиваля «Пасхальный дар»
Фото: Пресс-служба оргкомитета цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны»

В рамках проекта «Москва помогает» на 23 площадках фестиваля «Пасхальный дар» открыты пункты сбора подарков для участников специальной военной операции и жителей новых регионов. Об этом во вторник, 18 апреля, сообщили в пресс-службе оргкомитета цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны».

— Сбор подарков для защитников и жителей новых территорий в эти праздничные дни приобретает особый смысл: Пасха – время добрых дел, помощи всем, кому она нужна, заботы о тех, кто рядом с нами. Можно сказать, что проект «Москва помогает» уже стал частью столичной жизни: сюда приходят люди, чтобы внести свой посильный вклад в важное дело, — рассказали волонтеры, которые работают в пункте сбора помощи на Вешняковской улице.

Пункты сбора подарков «Москва помогает» открылись на 23 площадках фестиваля «Пасхальный дар» Фото: Пресс-служба оргкомитета цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны»

Все желающие могут принести в пункты сбора мужские подарочные наборы, книги, чайные наборы, кондитерские изделия, подарки для участников спецоперации (носки, подарочные наборы, мужские средства личной гигиены). Также принимаются открытки с теплыми пожеланиями для военных.

Мероприятия, подготовленные благотворительными фондами к фестивалю «Пасхальный дар», помогут создать особое настроение и сделать удивительные открытия. Например, 20 апреля в 18:00 и 23 апреля в 15:00 Центр поддержки семьи и детства «Ладошка счастья» проведет концертную программу, которая пройдет на Городецкой улице.

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