Новостройку в Басманном районе почти полностью заселили в рамках программы реновации

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Москва, Бакунинская улица, 60/2 Карта всех событий

Практически все жители двух старых домов в Басманном районе уже определились с выбором новой квартиры на Бакунинской улице в рамках программы реновации. Об этом во вторник, 18 апреля, сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман.

— 31 марта 2023 года Департамент городского имущества предложил 240 жителям двух старых домов новые квартиры в доме 60/2 на Бакунинской улице. С того момента более 87 процентов определились с выбором жилья и приступили к оформлению необходимых документов, а восемь человек уже заключили договоры, — рассказал он.

По словам Гамана, новостройка стала вторым домом, который передали под заселение в Басманном районе. Все квартиры уже полностью готовы к заселению москвичей.

Руководитель столичного Департамента градостроительной политики Сергей Левкин добавил, что в данном районе сейчас идет расселение пяти домов из восьми в рамках программы реновации, передает официальный сайт мэра Москвы.

Еще один дом ввели в эксплуатацию в Кузьминках. Всего в новостройке расположено 150 квартир. Также здесь оборудовали просторные подъезды, которые отличаются от других сквозным проходом на улицу и на внутреннюю территорию, помещением для консьержа и колясочной.