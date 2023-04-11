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Дом на 150 квартир по программе реновации в Кузьминках ввели в эксплуатацию

Полина Пашкина

Сюжет: 

Программа реновации жилья в Москве
Город
Дом на 150 квартир по программе реновации в Кузьминках ввели в эксплуатацию
Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва
Москва, Волгоградский проспект, 155к1 Карта всех событий

Новый жилой дом, который был возведен в рамках программы реновации на Волгоградском проспекте, ввели в эксплуатацию. Об этом во вторник, 11 апреля, сообщили в пресс-службе департамента градостроительной политики Москвы.

Дом находится по адресу Волгоградский проспект, дом № 155. Он расположился недалеко от станции метро «Кузьминки» и имеет выезд на Волгоградский проспект.

— В районе Кузьминки Юго-Восточного административного округа введена в эксплуатацию 13-я новостройка по программе реновации. Планируется, что дом будет передан под заселение до конца текущего года. Современное комфортное жилье в новостройке получат примерно 260 жителей Кузьминок, — сообщил руководитель департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.

Всего в доме по программе реновации создали 150 квартир. В новостройке просторные подъезды, которые отличаются от других сквозным проходом на улицу и на внутреннюю территорию, помещением для консьержа и колясочной.

Уточняется, что инфраструктуру дома и прилегающей к нему территории адаптировали под нужды маломобильных граждан и родителей с колясками.

Еще один дом, построенный по программе реновации, сдали в эксплуатацию в Донском районе столицы.

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