Участники чемпионата «Абилимпикс» покажут мастерство управления квадрокоптером

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

В 2023 году на чемпионате профессионального мастерства среди людей с инвалидностью «Абилимпикс» представят новую конкурсную компетенцию. Участники смогут продемонстрировать свои навыки в управлении дроном, техническом обслуживании и ремонте аппарата. Об этом во вторник, 18 апреля, сообщила руководитель Московского регионального центра развития движения «Абилимпикс» Надежда Ледащева.

Компетенция получила название «Оператор беспилотного летательного аппарата». Участники смогут отточить свое мастерство и продемонстрировать нелинейное мышление при решении конкурсных заданий, а также открыть для себя новые возможности для дальнейшей профессиональной реализации.

— Сегодня квадрокоптеры используются в разных сферах. В связи с этим растет спрос на специалистов, владеющих техникой управления дронами, и тех, кто способен их обслуживать и программировать. Все эти востребованные навыки отражены в новой конкурсной компетенции «Абилимпикса», — приводит слова Ледащевой официальный сайт мэра Москвы.

Участникам в трех возрастных категориях предстоит продемонстрировать жюри, насколько точно они выполняют действия, могут ли применять нестандартный подход для решения поставленных задач, насколько хорошо ознакомлены с профессиональной терминологией. Также оценят соблюдение техники безопасности и четкость фотоснимков.

Кроме того, в этом году на «Абилимпиксе» появится еще одна конкурсная компетенция — «Исполнительское мастерство (вокал)».