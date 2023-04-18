Стало известно новое название белорусского «Макдоналдса»

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Сеть ресторанов быстрого питания «Макдоналдс» сообщила об изменениях в своем присутствии на белорусском рынке. Теперь точки компании будут называться в Белоруссии Mak.by. Об этом во вторник, 18 апреля, сообщает издание «Гродно 24».

Представители компании рассказали, что утвержденное название сети в стране отражает новый формат, который предложит гостям возможность насладиться быстрым перекусом, а также атмосферой комфорта и уюта.

Несмотря на смену бренда, «Макдоналдс» обязуется сохранить принятые прежде высокие стандарты качества продукции, пишет «Гродно 24».

Заявка на регистрацию нового товарного знака Mak.by была подана в начале апреля 2023 года. До этого, начиная с ноября 2022 года, рестораны работали под вывеской «Мы открыты!». Компания «КСБ Виктори Рестораны», управлявшая сетью в Белоруссии, утверждала, что точки работают без бренда, а «Мы открыты!» — это информирование клиентов о том, что объекты работают.

В Казахстане бывшие рестораны «Макдоналдс» продолжили работу без бренда. Они также открылись под названием «Мы открыты!».