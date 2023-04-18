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Три жилых корпуса на 517 квартир построят по реновации в Савеловском районе

Лейла Алиева

Сюжет: 

Программа реновации жилья в Москве
Город
Три жилых корпуса на 517 квартир построят по реновации в Савеловском районе
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин
Москва, 2-я Хуторская улица Карта всех событий

В Савеловском районе столицы построят дом из трех корпусов на 517 квартир в рамках программы реновации. Об этом во вторник, 18 апреля, сообщила председатель Москомэкспертизы Анна Яковлева.

Здание появится по адресу 2-я Хуторская улица, земельный участок 31а. При этом 120 квартир построят в первом корпусе, 232 — во втором, 165 — в третьем. Для жителей также оборудуют подземный паркинг. В каждой комнате установят выключатели и осветительные приборы, в санузлах — необходимое сантехническое оборудование, а на кухнях — мойки и плиты.

Помимо этого, территорию вокруг дома благоустроят: высадят деревья и кустарники, разобьют газоны и цветники, передает официальный сайт мэра Москвы.

Другую новостройку на 253 квартиры по программе реновации построят в районе Царицыно. В здании будет находиться 50 однокомнатных, 185 двухкомнатных и 18 трехкомнатных квартир. Входы в дом оборудуют системами видеонаблюдения, контроля и управления доступом, а на въезде во двор будет поставлен шлагбаум.

В рамках программы реновации новый дом на 240 квартир построят также в районе Черемушки. Там появятся 48 однокомнатных, 168 двухкомнатных и 24 трехкомнатные квартиры.

Строительство Жилье Реновация Савеловский район
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