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СМИ: Один человек пострадал в результате стрельбы у здания Мосгорсуда

Степан Жирнов
Происшествия
СМИ: Один человек пострадал в результате стрельбы у здания Мосгорсуда
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва
Москва, Краснобогатырская улица Карта всех событий

На востоке столицы у здания Мосгорсуда произошла стрельба, в результате которой пострадал один человек. Об этом стало известно во вторник, 18 апреля.

По предварительным данным, инцидент произошел на трамвайной остановке в ночь на 17 апреля. В салоне транспорта 49-летний уроженец Севастополя повздорил с компанией молодых людей, которые вели себя неприлично. Мужчина попросил пассажиров не хулиганить и предупредил, что у него с собой есть оружие.

Молодые люди продолжили показательно вызывающе вести себя, а после того как мужчина вышел на остановке «Мосгорсуд», последовали за обидчиком. Там хулиганы напали на него и распылили ему в лицо перцовый баллончик. В ответ мужчина достал пистолет и выстрелил в сторону нападавших. Агрессоры разбежались, а мужчина обратился в травмпункт. После получения медицинской помощи он самостоятельно явился в полицию.

Как сообщил «МК», пострадавший молодой человек, 22-летний местный житель, обратился к врачам только вечером в понедельник. Его госпитализировали с ранением левого бедра.

Другая стрельба произошла в Новосибирской школе. Подросток принес в учебное заведение пистолет и случайно выстрелил в одноклассника.

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