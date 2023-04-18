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Набиуллина: Центробанк продолжил работу по возвращению «замороженных» российских резервов

Полина Пашкина
Экономика
Набиуллина: Центробанк продолжил работу по возвращению «замороженных» российских резервов
Фото: Пресс-служба Госдумы

Центральный банк Российской Федерации продолжает работу по возвращению «замороженных» резервов страны. Речь идет о евро и долларах. Об этом во вторник, 18 апреля, сообщила глава регулятора Эльвира Набиуллина.

По ее словам, по данному вопросу уже сформирована переговорная позиция.

— Указом президента введены ограничения на вывод средств из России нерезидентами из недружественных стран. Это ответная мера, которая формирует переговорную позицию по этому вопросу, — приводит слова Набиуллиной РИА Новости.

В настоящее время Центробанк РФ формирует резервы по двум принципам. Для этого оценивается, какие активы не могут быть использованы для санкционного давления, и как меняется внешняя торговля страны.

Набиуллина отметила, что сейчас регулятор может сохранять спокойствие, так как у России есть подушка безопасности в активах, не подверженных санкциям.

Юридические эксперты Еврокомиссии пришли к мнению, что с юридической точки зрения нельзя просто так передать активы Центробанка России Украине. Для этого есть политическая воля, но также есть и правовые барьеры, которые очень высоки.

Эльвира Набиуллина ЦБ РФ Россия
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