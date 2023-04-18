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В России за сутки выявили 5257 новых случаев коронавируса

Лейла Алиева

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
В России за сутки выявили 5257 новых случаев коронавируса
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

За прошедшие сутки в российских регионах зафиксировали 5257 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом во вторник, 18 апреля, сообщили на портале «Стопкоронавирус.рф».

За указанный период официально подтвердили 37 летальных исходов, связанных с выявленным заболеванием. Также 1240 человек были госпитализированы в медицинские учреждения с подтвержденным коронавирусом. После прохождения лечения под присмотром специалистов за минувшие сутки полностью выздоровели 8416 пациентов, отмечается на портале.

В России за сутки выявили 5257 новых случаев коронавируса Фото: Стопкоронавирус.рф

По данным агентства Bloomberg, в ближайшее десятилетие мир может поразить новая пандемия, поэтому к ней необходимо готовиться заранее. Уточняется, что это связано с изменением климата, увеличением количества международных поездок, а также угрозой заболеваний.

С начала года в России было обнаружено более 700 случаев заражения корью. Этот показатель превышает показатель предыдущего года в несколько раз. Грозит ли нам новый локдаун из-за вспышки инфекции, «Вечерней Москве» рассказала врач-инфекционист Елена Мескина.

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