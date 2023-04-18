Названы неочевидные признаки, которые сигнализируют о развитии болезни Паркинсона

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Болезнь Паркинсона — коварное нейродегенеративное заболевание, из-за которого человек теряет координацию движений. Врач-невролог Анастасия Пронина перечислила симптомы начинающейся болезни.

По словам специалиста, заболевание начинается за 5-10 лет до первых двигательных нарушений. Среди первых симптомов можно выделить снижение обоняния, запоры, нарушение мочеиспускания. Также может возникать странное поведение в периоде быстрой фазы сна: люди могут кричать, совершать резкие движения.

Через некоторое время возникают двигательные нарушения — замедленность движений, скованность в конечностях, может быть дрожание, передает МИР 24.

В свою очередь врач и телеведущий Александр Мясников добавил, что при диагностике данного заболевания нужно обращать внимание на скованность в плечах, сниженную мимику и даже переход на более мелкий почерк. Некоторые пациенты при ходьбе перестают размахивать руками из-за болезни Паркинсона, передает ФАН.

«Вечерняя Москва» решила узнать, почему возникает болезнь Паркинсона и какие терапевтические методы используются для поддержания здоровья больного.