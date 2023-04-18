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Суд арестовал юриста Цивина по делу о хищении у семьи актера Баталова

Степан Жирнов
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Суд арестовал юриста Цивина по делу о хищении у семьи актера Баталова
Фото: Пресс-служба прокуратуры Москвы

Замоскворецкий районный суд арестовал Михаила Цивина по делу о хищении имущества у семьи актера Алексея Баталина. Об этом «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова во вторник, 18 апреля.

По ее словам, муж актрисы Натальи Дрожжиной проведет в СИЗО три месяца. Обвиняемого заключили под стражу в зале суда.

Ранее саму Дрожжину суд отказался арестовывать, и оставил актрису под запретом определенных действий. Объяснено это было тем, что женщина находится дома и восстанавливает здоровье после перенесенного инсульта.

Актрису с мужем, а также бывшего нотариуса Дмитрия Бублия обвиняют в хищении более 20 миллионов рублей со счета актера Алексея Баталова. По версии следствия, злоумышленники втерлись в доверие к вдове актера и ее дочери, после чего подписали доверенность на распоряжение деньгами. С ее помощью в период с 2019 по 2020 год они сняли со счетов потерпевших более 20 миллионов рублей.

Помимо этого, банда попыталась завладеть недвижимостью семьи актера. Примечательно, что из троих подсудимых только нотариус Алексей Бублий частично признал свою вину. Актриса Дрожжина с мужем все отрицают.

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