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Bloomberg: Макрон предложит Китаю план по переговорам России и Украины

Лейла Алиева
В мире
Bloomberg: Макрон предложит Китаю план по переговорам России и Украины
Фото: shutterstock

Президент Франции Эммануэль Макрон предложит Китаю план по мирным переговорам между Россией и Украиной. Об этом во вторник, 18 апреля, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

— Макрон надеется переломить череду разочаровывающих дипломатических шагов, обратившись к Китаю с планом, который, как он полагает, может потенциально привести к переговорам между Россией и Украиной, — говорится в статье.

Французский лидер уже поручил своему советнику Эммануэлю Бонну совместно с главой канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК Компартии Китая Ваном И поработать над реализацией основ для переговоров. Если все будет хорошо, то диалог между Киевом и Москвой может состояться уже этим летом, пишет Bloomberg.

Президент Украины Владимир Зеленский должен согласиться на мирное урегулирование конфликта с Россией, пока он еще хоть что-то решает. Об этом заявил журналист китайского издания South China Morning Post Дэниел Ковани.

В начале апреля официальный представитель МИД Китая Мао Нин заявила, что Пекин готов к обсуждению урегулирования украинского кризиса с Европейским союзом. Она отметила, что КНР не является участником конфликта. При этом Пекин выступает с активной поддержкой мирного урегулирования кризиса.

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