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Трубу горячего водоснабжения прорвало на территории Новой Москвы

Степан Жирнов
Происшествия
Трубу горячего водоснабжения прорвало на территории Новой Москвы
Фото: Pixabay
Москва, поселение Московский, улица Татьянин Парк Карта всех событий

На территории ТиНАО прорвало трубу горячего водоснабжения. Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник, знакомый с ситуацией, во вторник, 18 апреля.

По данным собеседника «ВМ», инцидент произошел на улице Татьянин Парк у дома № 2, строение 1. На месте происшествия работают городские службы.

Похожий инцидент произошел в Санкт-Петербурге. В результате прорыва трубы с кипятком на Бассейной улице пострадал один человек. Мужчина получил ожоги от пара, но от госпитализации отказался.

Еще один прорыв трубы в Санкт-Петербурге привел к тому, что посреди проезжей части на Дровяной улице провалился асфальт. В образовавшуюся яму упала машина, в которой находился мужчина с двумя детьми. В результате инцидента водитель с ребенком пострадали. Также ожоги получили спасатели, достававшие людей из западни.

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