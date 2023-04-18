Двое мужчин в Москве заказали дорогие смартфоны и ограбили курьера, который их вез

Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по Москве

Москва, Смольная улица Карта всех событий

В центре столицы два молодых человека ограбили курьера, который вез им дорогие мобильные телефоны. Об этом «Вечерней Москве» сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по городу Владимир Васенин во вторник, 18 апреля.

По его словам, злоумышленники заказали в интернет-магазине два гаджета известного бренда и попросили доставить их на Тверскую улицу. Они подстерегли курьера в арке жилого дома, напали на него с перцовыми баллончиками и отобрали груз. Материальный ущерб составил 185 тысяч рублей.

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По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Полицейские задержали подозреваемых на Смольной улице. Ими оказались двое 22-летних местных жителей. Похищенные телефоны, как и перцовые баллончики, у них изъяли.

Фигурантов заключили под стражу. Им грозит до десяти лет лишения свободы.

Другое нападение произошло у подъезда жилого дома в центре Москвы. Злоумышленник потребовал от пенсионера денег. Получив отказ, преступник ударил пожилого мужчину, после чего вытащил из его кармана деньги.